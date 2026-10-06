الأخضر في خليجي يوم الثلاثاء.. 5 انتصارات وخسارتان

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 27» أمام نظيره الإماراتي، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، باحثًا عن انتصاره السادس في المباريات الخليجية التي خاضها في هذا اليوم.

وخاض الأخضر ثماني مباريات سابقة في كأس الخليج صادفت يوم الثلاثاء، حقق خلالها خمسة انتصارات، مقابل تعادل وحيد وخسارتين.

ويعد المنتخب العُماني الأكثر مواجهة للسعودية في هذا اليوم بثلاث مباريات، كسب الأخضر اثنتين منها وخسر واحدة، فيما انتصر على العراق وقطر واليمن في مباراة واحدة أمام كل منهم.

وتعادل المنتخب السعودي أمام الكويت في مواجهتهما التي لعبت يوم الثلاثاء، فيما جاءت خسارته الأخرى أمام الإمارات، منافسه في نهائي النسخة الجارية.

ويسعى الأخضر إلى تسجيل انتصاره السادس في هذا اليوم، عندما يواجه الإمارات في المباراة النهائية، بحثًا عن التتويج بلقب «خليجي 27» أمام جماهيره.