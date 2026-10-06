زلاتكو.. اكتشاف الفيصلي.. وكاتب تاريخ الكروات

اقترب زلاتكو داليتش من كتابة تاريخٍ لا يُنسى مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم حين قاد رفاق لوكا مودريتش إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا قبل الخسارة في اللقاء الحاسم أمام «ديكة فرنسا» 2ـ4، ليكتفي الكروات بالميدالية الفضية، ويقدم داليتش نفسه بوصفه أحد أفضل المدربين في المونديال إذا لم يكن المدرب الأميز حقًّا في تلك الفترة.

وعلى الرغم من عدم فوزه بأي لقبٍ دولي مع المنتخب إلا أن الكرواتي صنع جيلًا استثنائيًّا للكرة في بلاده خلال الفترة من 2017 حتى 2026، إذ حقق الميدالية الفضية في مونديال 2018، ثم البرونزية في كأس العالم 2022، إضافةً إلى نيل المركز الثاني في دوري الأمم الأوروبية عام 2023 قبل أن يخوض مونديال الرقصة الأخيرة مع منتخب كرواتيا في 2026، ويودِّع من دور الـ 32 أمام البرتغال.

ويملك المدرب، إلى جانب المسيرة الدولية الكبيرة مع كرواتيا، ذكرياتٍ لا تُنسى في المنطقة الخليجية والعربية حيث صنع شهرته الأولى في الملاعب السعودية مع فريق الفيصلي حين درَّبه خلال الفترة من 2010 وحتى 2012.

وأدار داليتش 59 مباراةً مع الفيصلي، حقق خلالها 18 فوزًا، و14 تعادلًا، بينما خسر 27.

وسجل لاعبو الفريق 82 هدفًا، واستقبلت شباكهم 102.

ولم يفز الكرواتي بأي لقبٍ مع فريق الفيصلي، لكنَّ الفريق تحت قيادته تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك، وربع نهائي بطولة كأس ولي العهد قبل أن يقود الهلال موسم 2012ـ2013.

وأقالت إدارة الهلال المدرب الفرنسي كومباريه، يناير 2013، لتعيين الكرواتي مدربًا للفريق الأول، فقاده حتى نهاية الموسم، وحقق معه كأس ولي العهد أمام الغريم التقليدي فريق النصر بالفوز عليه 4ـ2 بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1.

وخلال 20 مباراة لداليتش مع الهلال، حقق الفريق 11 فوزًا، وأربعة تعادلاتٍ، وخسر خمس مبارياتٍ. وسجل الأزرق 37 هدفًا، ودخل مرماه 25، لكن دون أن يتوَّج بلقب دوري المحترفين في نهاية الموسم.

هذا، واستمر داليتش في المنطقة الخليجية بعد رحيله عن الهلال، إذ قاد فريق العين الإماراتي خلال الفترة من 2014 حتى 2017، وحصد معه ثلاثة ألقابٍ، هي الدوري الإماراتي عام 2015، وكأس رئيس الدولة 2014، وكأس السوبر الإماراتي 2015، كما حلَّ ثانيًا في بطولة دوري أبطال آسيا 2016، ليرحل من أجل تدريب منتخب بلاده في 2017.

وبعد نحو عشرة أعوامٍ في أوروبا مع كرواتيا، عاد داليتش من جديدٍ إلى الخليج، ليقود الإمارات في بطولة «خليجي 27» في جدة، ويصل مع المنتخب إلى المباراة النهائية، ضاربًا موعدًا مع الأخضر السعودي في لقاء الحسم، الثلاثاء، على ملعب الإنماء.