الـ 05:00.. «الإنماء» يشرع أبوابه للجماهير

قرَّرت اللجنة المنظِّمة لـ «خليجي 27» فتح أبواب ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قبل أربع ساعاتٍ من انطلاق نهائي البطولة بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي المدينة الرياضية سيبدؤون بتشريع الأبواب عند الـ 05:00 عصرًا للجماهير التي ستحضر المباراة النهائية، التي يُطلق حكمها صافرة بدايتها عند الـ 09:00 مساءً.

وبيَّن أن إدارة الملعب خصَّصت البوَّابة الأولى لكبار الشخصيات، فيما ستكون الثانية لحافلات المنتخبَين، وحاملي تذاكر المنصة الذهبية والفضية، والثالثة لكافة وسائل الإعلام، بينما تدخل الجماهير من البوَّابات الخارجية الأخرى.

وحدَّدت إدارة الملعب البوابة الرابعة لرابطة مشجعي المنتخب السعودي والخامسة لمشجعي الأخضر، فيما ستكون البوَّابتان الأولى والثانية لمشجعي المنتخب الإماراتي.