7 دول ترغب في استضافة أولمبياد 2036

أعربت سبع دولٍ عن رغبتها في الترشُّح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036، حسبما أعلنته اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، فيما حُدِّدت نهاية أكتوبر موعدًا نهائيًّا لتقديم ملفات الترشُّح.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن الهند، وقطر، وجنوب إفريقيا، وألمانيا، والمجر، وكوريا الجنوبية، وتركيا أبدت اهتمامًا معلنًا باستضافة الألعاب الأولمبية لعام 2036.

وذكَّرت الهيئة، التي تتخذ من لوزان مقرًّا لها، بأن 31 أكتوبر الجاري الموعد النهائي لتقديم ملفات الترشُّح، لكن، حسبَ مصدرٍ مطَّلعٍ على الملف، لا تتوقَّع اللجنة ظهور مرشحين جددٍ في غضون هذه المهلة القصيرة، نظرًا للتعقيدات التقنية التي تتطلبها الملفات.

ولم يُكشف بعد عن تفاصيل المدن التي ستتقدَّم بملفات ترشحها.

وبيَّنت أن ملفات استضافة أولمبياد 2036 ستُقيَّم استنادًا إلى عواملَ عدة، من بينها التمويل، والدعم السياسي والشعبي.

وقالت كيرستي كوفنتري، رئيسُ اللجنة الأولمبية الدولية، في بيانٍ: «أينما نُظِّمت الألعاب هناك أمرٌ واحدٌ يجب ألا يتغيَّر أبدًا: يجب أن يكون الرياضيون في صلب كل ما نفعله».

وأضافت السبَّاحة الزيمبابوية السابقة: "لذا يجب أن يكون توفير أفضل تجربةٍ ممكنةٍ للرياضيين نقطة الانطلاق الأساسية لأي جهة مضيفةٍ في المستقبل».

وبعد استضافة باريس النسخة الماضية صيف 2024، تجرى النسختان المقبلتان في لوس أنجليس الأمريكية عام 2028، وبريزبين الأسترالية في 2032.

ومن المقرَّر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية، منتصف 2029، مضيف نسخة 2036، وفق آليةٍ مختلفةٍ عن تلك التي اعتُمدت لإسناد دورات الألعاب الأولمبية لأعوام 2030 و2032 و2034، حسبما أعلنته في يونيو.

وسيكون إسناد أولمبياد 2036 أول قرارٍ كبيرٍ في عهد كوفنتري، التي انتُخبت في مارس 2025 رئيسًا للجنة الأولمبية الدولية. ويحظى القرار بترقبٌ أكبر نظرًا لاحتمال منح الاستضافة لدولةٍ لم يسبق لها تنظيم الألعاب، مثل الهند، في سابقةٍ هي الأولى منذ نسخة ريو 2016.

ووفقًا للجدول الزمني المقرَّر، ستختار اللجنة الأولمبية الدولية، ديسمبر 2028، «مضيفًا مفضَّلًا» واحدًا، أو أكثر، يتعيَّن عليهم تقديم سلسلةٍ من الضمانات قبل المفاضلة بينهم منتصف 2029.

وكانت نسخ 2030 و2032 و2034 أُسندت قبل ستة أعوامٍ، و11 عامًا، وعشرة أعوامٍ تواليًا، ويعود هذا التفاوت إلى آليةٍ مرنةٍ للغاية وسريةٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، لم تكن فيها جلسة اللجنة الأولمبية الدولية تتدخَّل إلا في نهاية المسار للمصادقة على اختيار المجلس التنفيذي.