الإمارات أمام الأخضر.. حصيلة ضعيفة تهديفيّا

اكتفى المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم بثلاثة أهدافٍ في آخر ثماني مواجهاتٍ جمعته بنظيره السعودي ضمن كأس الخليج، مقابل ست مبارياتٍ حافظ فيها الأخضر على نظافة شباكه قبل لقائهما، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في جدة في نهائي النسخة الـ 27 من البطولة.

وحملت الأهداف الإماراتية الثلاثة توقيع لاعبَين فقط، هما إسماعيل مطر، صاحب هدف الفوز في نصف نهائي 2007، وأحمد خليل، الذي أحرز هدفين خلال خسارة الأبيض 2ـ3 في نصف نهائي 2014.

وبدأت سلسلة المواجهات الثماني بانتصار السعودية 1ـ0 في نسخة 1998، وكرَّرت النتيجة عام 2002 قبل أن تفوز 2ـ0 في ديسمبر 2003 ضمن النسخة الـ 16 التي اختُتمت يناير 2004.

وبعد خسارته بهدف مطر في 2007، تفوَّق الأخضر 3ـ0 عام 2009، و1ـ0 في نصف نهائي 2010، ثم حسم مواجهة 2014 بنتيجة 3ـ2، قبل أن يتعادل المنتخبان دون أهدافٍ في آخر لقاءٍ خليجي بينهما، 25 ديسمبر 2017.

وبذلك، حققت السعودية ستة انتصاراتٍ، مقابل تعادلٍ، وخسارةٍ، وسجلت 11 هدفًا خلال المواجهات الثماني، فيما اقتصرت أهداف الإمارات على مباراتين فقط، كلتاهما في الدور نصف النهائي.