البوقان لـ«الرياضية»: نعيش مرحلة هدوء.. والساحة فقدت البطحي

أوضح الشاعر الكويتي ضاري البوقان، المشارك في برنامج شاعر المليون بنسخته السابعة، أنَّ الساحة الشعرية تعيش مرحلة هدوء في الوقت الراهن.

وقال لـ«الرياضية»: «نعيش حاليًّا في الساحة مرحلة هدوء وركود على مستوى الأمسيات والمهرجانات الخاصة بالشعر النبطي، وهذا عامل سلبي للشعر والشعراء».

وتابع: «الشعر بخير لوجود عدد كبير من المبدعين في الساحة ويحتاجون فقط إلى فرصة من أجل نشر إبداعاتهم».

وأكد البوقان أنَّ شعر المحاورة يعيش أجمل حالاته في الساحة حاليًّا.

وأضاف: «بعض الجماهير في الساحة تحب المهاترات التي نشاهدها في بعض حفلات المحاورة، وهذا ما جعلها تتصدر في السوشال ميديا خلال الفترة الأخيرة مع أنني ضدها ولا أؤديها أبدًا».

وبيَّن البوقان أنه فقد الشاعر الكويتي جابر البطحي، مشيرًا إلى أنَّ شعر الحكمة والفخر الأقرب إلى قلبه.

وأردف: «أتمنى عودة الشاعر الكويتي جابر البطحي إلى الساحة من جديد بعد غياب أكثر من 15 عامًا، لأنَّه من الشعراء المبدعين في كتابة القصيدة».