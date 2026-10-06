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ديوكوفيتش بطلا
2026.10.06 | 04:39 pm
حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثلاثاء، لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين، بعد فوزه في نهائي فردي الرجال على الأسترالي أليكس. (وكالات)
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