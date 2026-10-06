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ديوكوفيتش بطلا

2026.10.06 | 04:39 pm
حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثلاثاء، لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين، بعد فوزه في نهائي فردي الرجال على الأسترالي أليكس. (وكالات)
ديوكوفيتش بطلا

ديوكوفيتش بطلا

ديوكوفيتش بطلا

ديوكوفيتش بطلا

ديوكوفيتش بطلا