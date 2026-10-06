ديوكوفيتش بطلا

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثلاثاء، لقب بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين، بعد فوزه في نهائي فردي الرجال على الأسترالي أليكس. (وكالات)