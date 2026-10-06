الأخضر يتسلح بانتصارين أمام الأبيض

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الإماراتي في نهائي بطولة «خليجي 27» على ملعب الإنماء في جدة متسلحًا بسجل خالٍ من الخسارة أمام منافسه على أرضية هذا الملعب.

وتقابل المنتخبان السعودي والإماراتي مرتين على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتمكن من خلالهما الأخضر من تحقيق انتصارين مسجلًا خمسة أهداف منها ثلاثة في اللقاء الأخير الذي حسمه بثلاثية نظيفة.

وجمعت المواجهة الأولى بين المنتخبين على ملعب الإنماء في 8 أكتوبر 2015 ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وفي تلك المواجهة التي جرت بحضور 32.482 حسبما رصده موقع المنتخب السعودي، كان المنتخب الإماراتي السباق للتسجيل عبر أحمد خليل في الدقيقة 18، لكن الأخضر رفض الخسارة في الشوط الأول بعدما تمكن من التعديل عبر محمد السهلاوي «44» قبل أن يعود السهلاوي مجددًا ويمنح الانتصار للمنتخب السعودي بتسجيله هدفًا قاتلًا من ركلة جزاء عند الدقيقة 90.

وبعد عام من هذه المباراة، تجدد الموعد للمرة الثانية بين المنتخبين السعودي والإماراتي في هذا الملعب، وتحديدًا 11 أكتوبر 2016 بحضور جماهيري بلغ 60.102 مشجعًا.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول، لكن الوضع تغير تمامًا خلال الشوط الثاني، إذ ضرب المنتخب السعودي بقوة مسجلًا ثلاثة أهداف في غضون 18 دقيقة عن طريق فهد المولد «73»، ونواف العابد «79» ويحيى الشهري «90+1».

والآن، يدخل المنتخبان مباراتهما الثالثة على ملعب الإنماء بطموحات وأهداف مشتركة، إذ يمني كل منهما النفس في تحقيق الفوز من أجل التتويج بكأس الخليج.

وشق الأخضر السعودي طريقه إلى النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة «9 نقاط» من ثلاثة انتصارات متتالية على الكويت 1-0، وعمان 3-0 والعراق 2-0، قبل أن يكسب قطر 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في نصف النهائي

من جهته، بلغ الأبيض الإماراتي النهائي بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في الصدارة بـ7 نقاط من فوزين على اليمن 4-0، والبحرين 3-0 والتعادل مع قطر 1-1، ومن ثم الفوز على عمان 1-0 في الدور قبل النهائي.