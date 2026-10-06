أبها.. تدريبات خاصة تعيد تأهيل ديالو

خصَّص الجهاز الطبي في نادي أبها تدريبات خاصة للسنغالي عبدو ديالو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ التدريبات تشمل الجري داخل المستطيل الأخضر، وتقوية العضلات، ومواصلة برنامجه التأهيلي في العيادة الطبية، على ألا يعود إلا بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه التام من الإصابة.

وعانى ديالو من إصابة في منطقة الظهر، تعرض لها أمام نادي الفيحاء، 28 أغسطس الماضي، خضع بعدها لبرنامج طبي وتأهيلي بمقر عيادة النادي في أبها.

ونقل المصدر ذاته أنَّ لاعبي الفريق سيواصلون تدريباتهم اليومية على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، حتى 18 أكتوبر الجاري، بسبب الصيانة الدورية لملعب النادي.

ويركز الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، على خلق التوازن ما بين الجانبين اللياقي والفني، وفرض مناورات، بهدف تجهيز الفريق قبل استئناف مباريات دوري روشن المتوقف في الفترة الجارية، بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

ويتذيل أبها سلم ترتيب الدوري برصيد نقطتين، بعد نهاية الجولة السابعة.