طريقة جديدة.. دونيس يعتمد 3 محاور في النهائي

وضع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، طريقةً جديدةً في الأسلوب الفني الذي ينوي تطبيقه أمام الإمارات في نهائي بطولة «خليجي27» بالاعتماد على الثلاثي عبد الله الخيبري، وناصر الدوسري، ومحمد كنو في منطقة المناورة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن دونيس جرَّب أكثر من طريقةٍ خلال التدريب الأخير، الذي يسبق النهائي، وسيعتمد القائمة الأساسية في الاجتماع الفني، عصر الثلاثاء، قبل المغادرة إلى ملعب المباراة.

وكانت «الرياضية» أشارت في صفحتها الأولى، الثلاثاء، نقلًا عن مصدرٍ خاصٍّ، إلى أن دونيس سيعتمد على فراس البريكان، وحسَّان تمبكتي في التشكيل الأساسي للمواجهة الحاسمة بعد أن جرَّب أكثر من لاعبٍ، بينهم عبد الله الحمدان، للمشاركة مع البريكان في خط الهجوم، لكنَّه لم يتَّخذ قراره الأخير، وسيحسمه خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

ويدخل «الصقور» النهائي بحثًا عن اللقب الرابع في كأس الخليج بعد تتويجات 1994 و2002 و2004، بينما يطارد «الأبيض» الإماراتي الكأس الثالثة في تاريخه عقب لقبَي 2007 و2013. ويحمل النهائي الرقم 19 في تاريخ مواجهات المنتخبَين ضمن كأس الخليج، إذ التقيا 18 مرَّةً سابقةً، مالت الأفضلية فيها بصورة واضحة للجانب السعودي. وفاز الأخضر في عشر مواجهاتٍ مقابل أربعة انتصاراتٍ للإمارات، فيما انتهت أربعُ مبارياتٍ بالتعادل.

ويُمنِّي لاعبو الأخضر النفس بإعادة منجز غائب عن الملاعب السعودية منذ نحو 23 عامًا، وإنهاء انتظار اللقب الخليجي الذي يرجعُ آخرُ تتويج به إلى «خليجي 16»، مطلع 2004، عندما اعتلى المنتخب السعودي منصَّة البطولة في الكويت.