دونيس يفتش عن اللقب الثامن

يطمح المدرب اليوناني جورجيوس دونيس في قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للتتويج بلقب «خليجي 27»، عندما يواجه خصمه الإمارات في المباراة النهائية، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في مدينة جدة باحثًا عن لقبه الثامن.

ويفضل اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الاستقرار الفني لذلك يسعى باستمرار إلى الثبات في الخطة والأسلوب التكتيكي، كما صرح سابقًا في أكثر من مقابلة بعد توليه قيادة الأخضر.

ويُعرف المدرب اليوناني بأنه مدرب يعتمد على المرونة التكتيكية، لذلك قد يستخدم أكثر من خطة خلال مسيرته، ويعتمد على تكتيك ثلاثي الخلف أو رباعي الدفاع وفقًا لظروف كل مباراة وإمكانات الخصم، كما يركز على التأثير النفسي وبناء العقلية، إضافة إلى الواقعية والانضباط الصارم.

وبالعودة إلى بطولة «خليجي 27»، حاول دونيس تطبيق أفكاره ومعتقداته الكروية مع الأخضر السعودي، حيث ظهر الفريق قويًا في الدفاع، دون أن يستقبل مرماه أي هدف في الطريق إلى النهائي، كما حقق الأخضر انتصارات واضحة في مرحلة المجموعات بالأخص، بعد أن فاز على عُمان بثلاثية وعلى العراق بثنائية.

وحافظ دونيس على النسق البدني المتزايد للفريق رغم بعض الغيابات والإصابات، لذلك لعب الأخضر 120 دقيقة في نصف النهائي أمام منتخب قطر، وحافظ لاعبوه على حضورهم الذهني في ركلات الترجيح، ليفوز الفريق ويتأهل إلى المباراة النهائية.

وبدأ دونيس مسيرته التدريبية كبيرًا، حين قاد فريق إينوسي لاريسا للفوز بلقب كأس اليونان عام 2007، بعد الفوز على باناثينيكوس في المباراة النهائية بنتيجة 2ـ1، كما فاز بدوري الدرجة الثانية اليوناني مع الفريق ذاته خلال موسم 2004-2005.

وبعد نجاحه مع فريق إينوسي المتواضع، قاد دونيس أكثر من فريق في اليونان وقبرص في بداياته، حيث درب فرق أيك أثينا وأتروميتوس وباوك خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، قبل أن يقود فريق أبويل نيقوسيا القبرصي بين عامي 2013 و2015.

وكانت الفترة الأنجح لدونيس في الملاعب الأوروبية مع فريق أبويل القبرصي، إذ فاز معه بالثنائية المحلية خلال موسم 2013-2014، بعد الفوز بلقب الدوري القبرصي وكأس قبرص.

وفي 2015، وصل دونيس إلى المنطقة العربية ليقود فريق الهلال خلال موسم 2015-2016. ورغم عدم فوزه بلقب دوري المحترفين حينها، حقق دونيس 3 بطولات وهي: كأس الملك وكأس السوبر عام 2015، إضافة إلى بطولة كأس ولي العهد في موسم 2015-2016.

ومع الهلال، حقق دونيس الفوز في 46 مباراة وخسر 11 إضافة إلى 11 تعادلًا، كما سجل لاعبو الأزرق 148 هدفًا واستقبلت شباكهم 63، ليلعب الفريق بطريقة هجومية واضحة تحت قيادة اليوناني.

ولم يحقق دونيس نجاحات كبيرة بعد رحيله عن الهلال، إذ اكتفى بفترة قصيرة مع الشارقة الإماراتي خلال موسم 2016-2017، كما عاد إلى أبويل القبرصي في موسم 2017-2018، لكن دون أن يحقق النجاح السابق.

وعاد سريعًا إلى الملاعب السعودية ليقود فريق الوحدة عام 2021، ثم الفتح في موسم 2022-2023، وبعدها «فرسان مكة» مجددًا من جديد في موسم 2023-2024.

وأصبح دونيس أحد المدربين المعروفين في دوري روشن، إذ قاد الفتح في 46 مباراة، حقق خلالها 19 انتصارًا وخسر 20 وتعادل 7، كما قاد الوحدة في 37 مباراة خلال موسم 2023-2024، محققًا الفوز في 11 مباراة، وخسر 20 وتعادل 6.

وفي آخر موسمين، تولى اليوناني تدريب فريق الخليج، ليقوده في 63 مباراة بكل المسابقات، ويفوز في 20 مقابل 30 خسارة و13 تعادلًا، خلال الفترة من 2024 وحتى 2026.

هذا وحصل دونيس على الفرصة الأهم في أبريل 2026، بعد أن تولى تدريب المنتخب السعودي، ليقود الأخضر في مونديال 2026، قبل الخروج من مرحلة المجموعات بالتعادل أمام الأوروجواي بنتيجة 1-1، والخسارة ضد إسبانيا بنتيجة 0-4، إضافة إلى التعادل أمام الرأس الأخضر بنتيجة 0-0.

وفي بطولة كأس الخليج 2026، أصبح دونيس على بعد خطوة من تحقيق بطولته الأولى مع الأخضر، بعد التأهل إلى المباراة النهائية بالفوز في نصف النهائي على قطر بركلات الترجيح، ومواجهة منتخب الإمارات في النهائي المنتظر.