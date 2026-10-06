زلاتكو.. أسير المركز الثاني

قاد الكرواتي زلاتكو داليتش منتخب الإمارات الأول لكرة القدم للتأهل إلى نهائي بطولة خليجي 27، بعد الفوز في نصف النهائي على منتخب عُمان بهدف، ليضرب موعدًا في اللقاء الحاسم مع المنتخب السعودي، الثلاثاء، على ملعب الإنماء في مدينة جدة.

ويملك داليتش تاريخًا عريضًا سواء في الملاعب الأوروبية أو العربية، حيث حصل على شهرة كبيرة في الأعوام الأخيرة، بعد قيادته منتخب كرواتيا خلال الفترة من 2017 وحتى 2026، إلا أنه كان يعاني باستمرار في المباريات النهائية ويكتفي بالميدالية الفضية في أكثر من بطولة.

وكان داليتش حاضرًا في نهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا عام 2018 إلا أنه خسر اللقب في النهائي أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2ـ4.

وعاد داليتش لقيادة منتخب كرواتيا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية في موسم 2022ـ2023، إلا أن الفريق خسره أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4ـ5 بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل 0ـ0.

واكتفى داليتش بالميدالية الفضية مرتين مع منتخب كرواتيا، قبل أن يودع نهائيات كأس العالم 2026 مبكرًا بعد الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 1ـ2 في دور الـ32، ليترك تدريب المنتخب ويتجه لقيادة الإمارات.

ويعرف داليتش الوجود في المباريات النهائية، إلا أنه لازم المركز الثاني والوصافة كثيرًا، حيث قاد فريق العين الإماراتي أيضًا للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا خلال عام 2016.

وفاز العين الإماراتي على الجيش القطري بنتيجة 5ـ3 في مباراتي نصف نهائي البطولة، ليلعب مع فريق جيونبوك هيونداي في النهائي، ويخسر بنتيجة 2ـ3 في مجموع المباراتين.

وانهزم العين مع داليتش أمام جيونبوك بنتيجة 1ـ2 في الذهاب بكوريا الجنوبية، قبل أن يكتفي بالتعادل بنتيجة 1ـ1 في إياب النهائي الذي جرى في دولة الإمارات، ليحصل على المركز الثاني قاريًا.

وحتى عندما كان يقود زلاتكو داليتش فريق فيرتيكس الكرواتي خلال بداياته التدريبية، بالتحديد خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، خسر المدرب نهائي كأس كرواتيا في موسم 2005ـ2006، بعد هزيمة فيرتيكس في النهائي أمام فريق ريجيكا في مجموع المباراتين.

وفاز ريجيكا ذهابًا بنتيجة 4ـ0، إلا أن فيرتيكس قدم مباراة كبيرة في الإياب وفاز بنتيجة 5ـ1، إلا أنه خسر اللقب بسبب أفضلية الهدف خارج الديار في حال التعادل كما كان يحدث سابقًا.

يذكر أن داليتش حقق مع الهلال أيضًا المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين خلال موسم 2012ـ2013، بعد أن حل ثانيًا خلف الفتح البطل في تلك الفترة، علمًا بأن داليتش جاء مدربًا بديلًا بعد إقالة الفرنسي كومباريه.