سالم.. آخر ضربة إقصائية

يحمل سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ذكرى حسم آخر مواجهة إقصائية جمعت الأخضر بنظيره الإماراتي في كأس الخليج، قبل لقاء المنتخبين، الثلاثاء، في نهائي النسخة الـ27 على ملعب الإنماء في جدة.

وسجل الدوسري هدف الفوز السعودي 3ـ2 عند الدقيقة 86 من نصف نهائي «خليجي 22»، في 23 نوفمبر 2014 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مانحًا الأخضر بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وجاء هدف سالم بعد سبع دقائق من إدراك أحمد خليل التعادل للإمارات، ليُنهي محاولة الأبيض العودة من تأخره بهدفين دون رد.

وكان ناصر الشمراني ونواف العابد منحا السعودية التقدم عند الدقيقتين 19 و22، قبل أن يعيد خليل المنتخب الإماراتي إلى المباراة بهدفين عند الدقيقتين 53 و79.

ومع اقتراب نهاية الوقت الأصلي، أطلق الدوسري تسديدة بيسراه من حدود منطقة الجزاء استقرت في شباك علي خصيف، ليحسم مواجهة شهدت خمسة أهداف، ويضع اسمه على آخر هدف في لقاء إقصائي بين المنتخبين بالبطولة.

وتجدد اللقاء الخليجي بين السعودية والإمارات في دور مجموعات نسخة 2017 وانتهى بالتعادل السلبي، لتبقى مواجهة الرياض آخر محطة إقصائية جمعتهما قبل نهائي جدة.