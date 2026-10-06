كنو وعيسى.. شاهدا ليلة الكويت

غيّرت تسعة أعوام ملامح المنتخبين السعودي والإماراتي بالكامل، ولم يبقَ من الـ22 لاعبًا الذين بدؤوا آخر مواجهة جمعت الطرفين في كأس الخليج عام 2017 سوى محمد كنو، لاعب وسط الأخضر، وخالد عيسى، حارس «الأبيض»، قبل تجدد الموعد بين المنتخبين في نهائي «خليجي 27».

وتعود آخر مواجهة خليجية بين السعودية والإمارات إلى 25 ديسمبر 2017، ضمن دور مجموعات «خليجي 23» في الكويت، عندما تعادل المنتخبان دون أهداف على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وبدأ المنتخب السعودي تلك المباراة بتشكيلة ضمت عساف القرني في حراسة المرمى، وعمر هوساوي ومحمد خبراني وعبد الرحمن العبيد وسالم علي، إلى جانب نوح الموسى ونايف هزازي وعلي النمر ومحمد كنو وسلمان المؤشر ومختار فلاتة.

وفي الطرف الآخر، دفع الإيطالي ألبرتو زاكيروني بتشكيلة إماراتية قادها خالد عيسى في حراسة المرمى، وضمت محمد المنهالي وفارس جمعة ومهند سالم وخليفة غانم وخميس إسماعيل ومحمد فوزي وعلي سالمين ومحمد عبد الرحمن وعلي مبخوت وعمر عبد الرحمن.

ومرت الأعوام لتتبدل القائمتان، ويصبح كنو الاسم السعودي الوحيد من أساسيي ليلة الكويت الموجود في قائمة «خليجي 27»، فيما حافظ خالد عيسى وحده على حضوره من التشكيل الإماراتي الذي بدأ المباراة ذاتها.

وضمت قائمة السعودية الحالية كنو، بينما جاء عيسى على رأس حراس الإمارات في البطولة.

وكان كنو، الذي حصل على بطاقة صفراء في مواجهة 2017 قبل استبداله عند الدقيقة 85، في بداية حضوره الدولي آنذاك، قبل أن يتحول خلال الأعوام التالية إلى أحد الأسماء المستمرة في وسط الأخضر، ويشارك في استحقاقات قارية وعالمية عدة.

أما عيسى فواصل رحلته الطويلة في حراسة المنتخب الإماراتي حتى دخل «خليجي 27» بعد تسعة أعوام من ذلك التعادل.

ولا يتوقف التغيير على الأسماء، فالمنتخبان يصلان إلى المواجهة الجديدة بملامح مختلفة تمامًا.

السعودية بلغت نهائي «خليجي 27» بعد تجاوز قطر بركلات الترجيح 3ـ2 عقب التعادل دون أهداف في 120 دقيقة، فيما عبرت الإمارات عُمان 1ـ0 لتعود إلى النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2017.

وهكذا، وبين تشكيلة 2017 وموعد 2026، رحل 20 لاعبًا من المشهد الذي بدأ آخر مواجهة خليجية بين المنتخبين، وبقي كنو وعيسى شاهدين على لقاء يفصل بينه وبين النهائي الجديد تسعة أعوام.