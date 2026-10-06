سيكس كينجز سلام.. تيان يخلف سينر

ينضم الأمريكي ليرنر تيان، لاعب التنس المصنف 16 عالميًّا، إلى قائمة النجوم المشاركين في بطولة «Six Kings Slam»، التي تنظم ضمن فعاليات موسم الرياض، بدلًا من الإيطالي يانيك سينر، بعد تعرضه لإصابة حالت دون مشاركته في البطولة.

ويعد تيان، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد أبرز اللاعبين الأمريكيين الصاعدين في عالم التنس، بعدما حقق خلال الفترة الماضية تقدمًا لافتًا في التصنيف العالمي، ووصل إلى المركز الـ12 عالميًّا كأفضل تصنيف في مسيرته، إلى جانب تحقيقه عددًا من النتائج البارزة أمام أسماء مصنفة ضمن نخبة لاعبي العالم.

وبرز اسم تيان بصورة لافتة خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2025، عندما تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف في مواجهة امتدت لخمس مجموعات، قبل أن يواصل صعوده بتحقيق انتصارات أمام عدد من أبرز لاعبي الجولة، من بينهم الألماني ألكسندر زفيريف. كما واجه سينر في نهائي بطولة بكين 2025، وواصل تطوره في الموسم التالي بوصوله إلى ربع نهائي أستراليا المفتوحة 2026.

ويشارك تيان في النسخة الثالثة من «Six Kings Slam»، التي تجرى في «ذا فينيو» بالرياض خلال أيام «21 و22 و24» أكتوبر الجاري، وتجمع نخبة من أبرز نجوم التنس العالميين في منافسات بنظام خروج المغلوب.

وتأتي البطولة ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يستضيفها موسم الرياض في نسخته السابعة، في امتداد لحضور رياضة التنس ضمن روزنامة الموسم واستقطاب أبرز نجوم اللعبة إلى الرياض.