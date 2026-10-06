«روشن» يصل إلى 4.3 مليار متابع

سجَّل دوري روشن السعودي نموًا ملحوظًا في عدد من مؤشراته خلال موسم 2025ـ2026، يتقدمها وصول عدد متابعيه إلى أربعة مليارات و300 مليون متابع بنهاية الموسم، بزيادة بلغت 44 في المئة مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لأرقام حصلت عليها «الرياضية».

وبلغت القيمة السوقية للدوري 4.6 مليار ريال، فيما وصل تصنيف قوة المسابقة وفق مؤشر «أوبتا» إلى 75.7، مع حفاظ دوري روشن على تصنيفه بوصفه الدوري الأول آسيويًّا.

وأصبح دوري روشن سادس أكثر دوريات العالم تمثيلًا في كأس العالم 2026، فيما نمت العوائد الكلية بنسبة 11.5 في المئة خلال موسم 2025ـ2026 مقارنة بالموسم السابق.

ووصل إجمالي مشاهدات البث الحي إلى 198 مليون مشاهدة، بنمو بلغ 52 في المئة مقارنة بموسم 2024ـ2025.