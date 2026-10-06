إطلاق اسم أمير مكة على جائزة الأفضل في «خليجي 27»

أطلق الاتحاد الخليجي لكرة القدم اسم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على جائزة أفضل لاعب في «خليجي 27»، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، قبل المباراة النهائية التي تجمع بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي في جدة.

وجاءت تسمية الجائزة «تقديرًا لإسهامات الأمير خالد الفيصل في مسيرة الرياضة الخليجية، وارتباط اسمه بتاريخ بطولة كأس الخليج العربي منذ انطلاقتها».

وكشف البيان عن إطلاق اسم أمير مكة على الجائزة بمبادرة من شركة الديار العربية، الراعي الرسمي للبطولة، وبموافقة الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ونوّه إلى تخصيص وحدة سكنية مقدمة من الديار العربية للاعب الفائز بالجائزة، تقديرًا لتميزه خلال منافسات البطولة.

وسيُعلن اسم الفائز عقب المباراة النهائية، ضمن مراسم تتويج الفريق البطل وتكريم الحاصلين على الجوائز الفردية.

وذكّر البيان بأن الأمير خالد الفيصل هو صاحب فكرة تنظيم بطولة كأس الخليج، التي طرحها عام 1968م عندما كان مديرًا عامًا لرعاية الشباب، قبل تحوُّل الفكرة إلى واقع بانطلاق النسخة الأولى في البحرين عام 1970م، وبعدها تواصلت مسيرتها على مدى أكثر من خمسة عقود بوصفها إحدى أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع أبناء دول الخليج.