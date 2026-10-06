بوريتش يؤجل مناورة أبها

أجَّل الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، المناورة التي كان يعتزم تنظيمها، الثلاثاء، بهدف تخفيف الأحمال على اللاعبين، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيَّنت المصادر ذاتها أنَّ الجهاز الفني اكتفى بتدريبات خفيفة على ملعب النادي في المحالة، بعد المجهود الذي بذله اللاعبون خلال الفترة الماضية، على أن تُجرى المناورة الخميس المقبل.

وشهدت التدريبات مشاركة فراس الغامدي، لاعب الوسط، مع زملائه بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها خلال الحصة الأخيرة التي سبقت مواجهة ضمك التجريبية، التي كسبها أبها 3ـ2.

ويعود أبها إلى منافسات الدوري، 11 أكتوبر الجاري، عندما يواجه الفيصلي ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويملك أبها نقطتين بعد مرور سبع جولات، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ16 برصيد ثلاث نقاط.