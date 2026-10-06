كوارد ينضم إلى إدارة رابطة المحترفين

صادقت الجمعية العمومية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، على تعيين نيكولاس كوارد عضوًا في مجلس إدارة الرابطة، خلال اجتماعها، ضمن توجهاتها لتعزيز الحوكمة والإشراف الاستراتيجي والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في القطاع الرياضي.

ويملك كوارد خبرة تنفيذية في الحوكمة والإدارة والاستراتيجيات التجارية في القطاع الرياضي، وسبق له شغل منصب الأمين العام للدوري الإنجليزي الممتاز، والرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إضافة إلى عضويته في عدد من الهيئات والاتحادات الرياضية.

ويأتي انضمام كوارد إلى مجلس الإدارة امتدادًا لجهود الرابطة في تطوير منظومتها المؤسسية، والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز كفاءة صناعة القرار، بما يدعم مستهدفاتها في تطوير دوري روشن السعودي ورفع تنافسيته واستدامته.