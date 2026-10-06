«الأبيض» بمهاجم إضافي في نهائي الخليج

عزَّز الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، خطَّه الأمامي بمهاجم إضافي، مقرِّرًا إشراك رأسي حربة في نهائي «خليجي 27» أمام المنتخب السعودي، الثلاثاء، في جدة.

وأعاد زلاتكو إلى التشكيل المهاجم برونو أوليفيرا الذي بدأ فقط أمام اليمن في الجولة الافتتاحية وبعدها اكتفى بالدخول بديلًا. وسيتقاسم برونو مهمة المهاجم الصريح مع زميله عثمان كمارا، الذي تولاها بمفرده أمام عُمان في نصف النهائي.

ومع اعتماد زلاتكو على رأسي حربة، خرج من التشكيل الجناح لوان بيريرا، الذي شارك أساسيًا في مباراة نصف النهائي، وكذلك في مباراتين من ثلاث ضمن المجموعة.

وباستثناء خروج بيريرا ودخول بونو، لم تطرأ أي تعديلات أخرى على التشكيل الذي بدأ أمام عُمان.

ويلعب «الأبيض» بوجود خالد عيسى، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ماركوس ميلوني، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وروبن فيليب أمارال.

وفي خط الوسط يعتمد زلاتكو على ممادو كوليبالي، وعصام فايز، فيما يشغل الطرفان نيكولاس خيمينيز وجيليرمي داسيلفا دعمًا للمهاجمين برونو أوليفيرا وعثمان كمارا.