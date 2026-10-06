ألكاراز يحتفظ بلقب طوكيو

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على لقب بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بعد تغلبه على ​التشيكي غير المصنف ييري ليهيتشكا بنتيجة 7-6 و6-4 في النهائي الثلاثاء.

وحقق ألكاراز صاحب الـ23 عامًا بذلك ‌لقبه الثالث ‌العام الجاري، بعد ​بطولتي ‌أستراليا ⁠المفتوحة ​وقطر المفتوحة، ⁠قبل أن يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أشهر تقريبًا ثم يعود للمنافسة في بطولة أمريكا المفتوحة في أواخر أغسطس الماضي.

وبدأ المصنف الثالث عالميًا ⁠المباراة بشكل متذبذب في ‌قاعة أرياكي كوليسيوم ‌في طوكيو، حيث ​خسر إرساله ‌في الشوط الافتتاحي، لكنه سرعان ما ‌استعاد توازنه ورفع من مستواه ليكسر إرسال ليهيتشكا بضربة خلفية قوية ويعادل النتيجة 3-3.

ومنحت أخطاء ألكاراز ‌غير المعهودة الأمل لليهيتشكا في الشوط الفاصل، لكن الإسباني ⁠لعب ⁠ضربة قصيرة رائعة خلف الشبكة في طريقه لحسم المجموعة الأولى، مما مهد له الطريق نحو الفوز.

وهيمن الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على مجريات المباراة في منتصف المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه ليتقدم 4-3 قبل ​أن يحسم ​اللقب بإجبار ليهيتشكا على ارتكاب خطأ في نقطة المباراة.