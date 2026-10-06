بيدناريك يخطط على ذهبية لوس أنجليس

أوضح العداء الأمريكي كيني بيدناريك ​أنه يستهدف حصد الميداليات الذهبية في بطولة العالم العام المقبل في بكين، ودورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028، بعدما تخلص من لقب «رجل الفضة» بتحقيقه ثنائية سباقات السرعة في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست، الشهر الماضي.

وكان العداء الأمريكي منافسًا دائمًا على منصات التتويج في سباق 200 متر، إذ أحرز ميداليتين فضيتين في الأولمبياد ومثلهما في بطولة العالم، غير أن إنجازه اللافت بتحقيق ثنائية سباقات السرعة في بودابست أثبت أنه يشكل تهديدًا كبيرًا في كلا السباقين على الساحة الكبرى.

وفي مقابلة عبر الفيديو مع رويترز، قال بيدناريك، صاحب الـ27 عامًا: «إنهاء المسابقات في ‌المركز الثاني لمرات ‌متتالية جعلني أتطلع إلى تحقيق المزيد».

وأضاف: «من أهم الأمور أن تكون حاضرًا ​بانتظام ‌على ⁠منصات التتويج، ​لكنه في ⁠الوقت ذاته موقف ينطوي على مرارة... فأنت بوضوح من بين الأفضل، لكنك لست الأفضل».

وتابع: «التتويج أخيرًا بالألقاب والميداليات الذهبية في البطولات العالمية سيكون بمثابة ارتياح كبير. ربما سمعتم الناس يطلقون علي لقب رجل الفضة وما إلى ذلك. لذا كان الأمر يتعلق بإزالة هذه الوصمة التي ظلت تلاحقني وإثبات أنني على حق».

وأنهى ⁠العداء الأمريكي، الذي يرتدي عصابة رأس ويُلقب باسم «كونج فو كيني»، ‌سباق 100 متر في أولمبياد باريس في المركز السابع، لكنه ‌أكد أن العمل الذي بذله لتحسين انطلاقته بدأ يؤتي ​ثماره.

ويتطلع بيدناريك للمنافسة في الأولمبياد على أرضه عام 2028، مؤكدًا أن الفوز بالذهب كفيل بتغيير مجرى حياته.

وقال «إنها ـ الأولمبياد ـ في لوس أنجليس، لذا ستتمكن عائلتي بالكامل من الحضور بالتأكيد».

واختتم حديثه بالقول: «الفوز بميدالية ذهبية أو أكثر يضيف بالتأكيد المزيد من الحوافز، ستكون الولايات المتحدة بأكملها ​تتابع، أعتقد أيضًا أن الأمر سيكون أسهل ​قليلًا لمجرد أننا لن نضطر للسفر والتعامل مع إرهاق السفر وتغير التوقيت».