الريال يجهز مبابي

استرد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، عددًا من لاعبيه الدوليين، الثلاثاء، بعد الانتهاء من مشاركاتهم مع منتخباتهم في أيام «الفيفا»، فيما يواصل تجهيز مهاجمه الفرنسي للمباراة المقبلة أمام فياريال بالدوري، السبت المقبل.

وشارك اللاعبون، وهم: المهاجمان البرازيليان فينسيوس جونيور وأندريك، والمغربي إبراهيم دياز، والهولندي دينزيل دومفريس، الظهير الأيمن، في الحصة التدريبية التي كان جزء منها بصالة الألعاب الرياضية.

ويتوقع أن يعود باقي اللاعبين الدوليين خلال اليومين المقبلين بعد انتهاء مشاركاتهم الدولية، وهم: الفرنسي إدواردو كامافينجا، والتركي أردا جولر، والإنجليزيان جود بيلينجهام وترينت ألكسندر-أرنولد، والبرتغالي برناردو سيلفا.

ويعمل مورينيو على تجهيز لاعبيه لاستقبال «الغواصات الصفراء» السبت المقبل لحساب الجولة الثامنة للدوري، الذي يحتل فيه الفريق المركز الرابع بـ 15 نقطة خلف ريال بيتيس «16» وأتلتيكو مدريد «16»، فيما يتصدر غريمه برشلونة الجدول «21».

ويواصل المهاجم الفرنسي كليان مبابي وراؤل أسينسو والبرازيلي رودريجو والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي والفرنسي فييرلان ميندي برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابات.

وكان مبابي تعرض للإصابة في مباراة المنتخب الفرنسي أمام تركيا في دوري الأمم. وشخصت الحالة بفرض تمدد في الأربطة الخلفية للركبة اليسرى، ما اضطره لمغادرة معسكر «الديوك» والعودة إلى ناديه. وعلى الرغم من الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة، إلا أن الريال يعمل على التسريع من عملية تعافيه.

ويتصدر اللاعب جدول هدافي الريال الموسم الجاري بسبعة أهداف في المباريات السبع التي شارك فيها.