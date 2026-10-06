«سلام سلام يا اللّي جونا».. حفل خليجي 27 يودع ضيوفه

حيّا الحفل الختامي لـ«خليجي 27» ضيوف البطولة قبيل انطلاق المباراة النهائية، الثلاثاء، على أنغام أغنية «سلام سلام يا أهل جدة»، التي صدحت بكلمات جديدة، استُهلت بعبارة «سلام سلام يا اللّي جونا»، احتفاءً بالمنتخبات التي حضرت إلى جدة.

واستمر الحفل لنحو 5 دقائق، كما أشارت «الرياضية» سلفًا، في ملعب «الإنماء»، مسرح المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الإماراتي.

وحافظ التحديث الجديد للأغنية على طابعها الفلكلوري الحجازي، مع اختيار كلمات تتلاءم مع المناسبة.

وعلى دائرة المنتصف، ثُبّت مجسَّم كأس البطولة، فيما ترافقت فقرات العرض مع الألعاب النارية والأضواء الليزرية التي أضاءت أرجاء الملعب، في لوحة احتفالية تفاعلت معها الجماهير في المدرجات.

وحضر الحفل عدد من كبار الشخصيات والضيوف، يتقدمهم الأمير سعود بن مشعل، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب شخصيات رياضية ورسمية، في الدقائق الأخيرة التي سبقت انطلاق النهائي.

وبانتهاء العرض، دخل المنتخبان طرفا النهائي إلى أرض الملعب، لتبدأ المواجهة الأخيرة التي ستحدد البطل.