28 أكتوبر انطلاق منتدى الأفلام السعودي

تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي، برعاية الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، في استوديوهات جاكس للأفلام بمدينة الرياض، تحت شعار «لقاء صُنّاع المشهد»، بتنظيم شركة بنش مارك، يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

ويأتي المنتدى في نسخته الجديدة ليواصل دوره محفزًا رئيسًا في تمكين وتطوير صناعة الأفلام بالسعودية، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030.

وطبقًا لهيئة الأفلام يمثل المنتدى منصة أعمال متخصصة تجمع أطراف المنظومة السينمائية كافة، من شركات الإنتاج والتوزيع إلى مزوّدي الخدمات التقنية، والجهات الاستثمارية وصناديق التمويل، والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يتيح بناء الشراكات وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين صنّاع القطاع.

وتُمظم نسخة 2026 بصيغة فعالية مهنية متخصصة تمتد يومين، تستهدف العاملين والمهتمين بقطاع الأفلام، يمثلون شريحتين رئيسيتين: القادة وصنّاع القرار من رؤساء الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية المعنية بالقطاع، والمحترفين والمختصين من منتجين ومخرجين وكتّاب سيناريو وشركات إنتاج وتوزيع ومزوّدي خدمات فنية وتقنية.

ويتضمن المنتدى مؤتمرًا يحتضن جلسات حوارية، ومعرضًا للشركات ذات الصلة بقطاع الأفلام، إلى جانب ورش عمل متخصصة، بما يتيح للمشاركين تبادل المعرفة والخبرات، والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في الصناعة.

وتأتي نسخة 2026 امتدادًا لمسيرة من الشراكات الفعلية التي أثمرها المنتدى، إذ شهدت الثلاث نسخ الماضية توقيع 94 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال سعودي.