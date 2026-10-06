التعاون يستعيد دورلي

استعاد الجهاز الفني لفريق التعاون الأول لكرة القدم خدمات الدولي الليبيري أوسكار دورلي، لاعب وسط الفريق، عقب الفراغ من مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولية.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عامًا في التدريبات الجماعية مع زملائه، الثلاثاء، ليصبح ضمن خيارات الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب الفريق، لمواجهة الشباب في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، الأحد المقبل.

وعقد المدرب الصربي اجتماعًا فنيًا مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، التي اشتملت على تدريبات لياقية وتمارين فنية منوعة.

ويبحث التعاون عن انتصاره الأول في الدوري الموسم الجاري، بعد 4 هزائم و3 تعادلات وضعته في المركز الـ 17 «قبل الأخير» برصيد 3 نقاط.