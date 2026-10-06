انتهى الانتظار.. الأخضر يحصد اللقب التاسع والنجمة الخليجية الرابعة

طوى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غيابًا عن منصّات التتويج تخطَّى 22 عامًا، واقتنص بطولته التاسعة تاريخيًا، ونجمته الرابعة في كأس الخليج، بفوزه في نهائي النسخة الـ 27 على نظيره الإماراتي 2ـ0، مساء الثلاثاء، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وجاء هدفا المباراة خلال أول ربع ساعة، وسجّلهما همّام الهمّامي، الجناح الأيسر، وفراس البريكان، رأس الحربة، في الدقيقتين 11 و14 على الترتيب.

وأعاد الأخضر فتح خزانة ألقابه للمرة الأولى منذ تتويجه بكأس «خليجي 16»، التي استضافت الكويت منافساتها خلال الفترة من ديسمبر 2003 وحتى يناير 2004.

وللمرة الأولى، يظفر بهذه الكأس بعد انتهاء حقبة نظام الدوري من دور واحد، التي شهدت فوزه بألقابه الخليجية الثلاثة السابقة أعوام 1994 و2002 و2004.

وفاز بالكأس على أرضه للمرة الثانية في خمس نسخ استضافها، مكررًا إنجاز نسخة 2002 التي احتضنتها الرياض العاصمة.

وباضافته النجمة الرابعة، تساوى المنتخب السعودي مع نظيره العراقي في وصافة المتوَّجين بالبطولة، خلف الكويت، متصدرة سجل الأبطال، بـ 10 ألقاب.

وفكَّ «الصقور» الارتباط مع المنتخب القطري الذي كان متساويًا معهم بـ 3 ألقاب، ليبقى «العنّابي» وحيدًا في المركز الثالث ضمن قائمة الأبطال خلف الكويتي المتصدر، والسعودي والعراقي، ثنائي الوصافة.

وانضمَّت الكأس الخليجية الرابعة إلى سجل ألقاب المنتخب السعودي الذي يحمل أيضًا ثلاثة نسخ من كأس آسيا، واثنتين من كأس العرب.