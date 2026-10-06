حالة ثالثة.. الأخضر بطلا دون خسارة وبشباك نظيفة

اقتنص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لقب «خليجي 27» بلا خسارة ودون استقبال أي هدف، في تكرار لحالة لم تحدث سوى مرتين من قبل عبر تاريخ البطولة.

وفاز «الأخضر» باللقب بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي بهدفين نظيفين، مساء الثلاثاء، في نهائي البطولة التي استضافتها جدة.

وخلال مشواره، هزم الكويت 1ـ0 وعُمان 3ـ0 والعراق 2ـ0 في المجموعة، ثمَّ قطر في دور الأربعة بركلات الترجيح بعد التعادل سلبًا خلال زمن اللقاء، قبل الختام بالتغلب على الإمارات.

وكرر المنتخب السعودي ما فعله نظيراه الكويتي والعُماني في نسختي 1974 و2009 على الترتيب.

وحققت الكويت لقب النسخة الثالثة بعد إسقاط عُمان 5ـ0 وقطر 1ـ0 في المجموعة، ثم الإمارات 6ـ0 والسعودية 4ـ0 في دور الأربعة والنهائي.

بدورها، نالت عُمان لقب النسخة الـ 19، بعد التعادل مع الكويت 0ـ0 والفوز على العراق 4ـ0، والبحرين 2ـ0 في المجموعة، فيما هزمت قطر 1ـ0 ضمن دور الأربعة، والسعودية بركلات الترجيح بعد نهائي سلبي.