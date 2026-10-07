الهمامي والبريكان والعويس.. هيمنة سعودية على الجوائز الفردية

سيطر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على غالبية الجوائز الفردية لبطولة «خليجي 27» التي توِّج بلقبها، الثلاثاء، بعد فوزه في النهائي على نظيره الإماراتي بهدفين نظيفين في جدة.

ونال همّام الهمّامي، جناح الأخضر، جائزة أفضل لاعب، التي تحمل اسم «خالد الفيصل»، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة.

وأطلق هذا الاسم على الجائزة وفق بيان بثه الاتحاد الخليجي قبل المباراة بساعات، تقديرًا لإسهامات الأمير خالد الفيصل في مسيرة الرياضة الخليجية ودوره في إطلاق البطولة.

وحصل فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي، على جائزة الهدّاف، بفضل الأهداف الثلاثة التي سجّلها خلال مشواره التتويج، آخرها في المباراة النهائية.

وتقاسم البريكان لائحة هدّافي البطولة مع المهاجم العُماني ناصر الرواحي الذي أحرز أيضًا 3 أهداف.

وشملت السيطرة السعودية جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة التي نالها محمد العويس.

وبدأ حارس مرمى «الصقور» البطولة بديلًا لزميله نواف العقيدي، الذي تعرض لإصابة خلال المباراة الأولى أمام العراق، ليدخل العويس بدلًا منه ويتولى المهمّة حتى نهاية مشوار التتويج.

ولم يستقبل مرمى العويس، والعقيدي من قبله، أي أهداف، لينهي المنتخب السعودي البطولة بشباك نظيفة.

وأفلتت فقط من الكتيبة السعودية جائزة أفضل لاعب شاب، التي ذهبت إلى اليمني عادل عباس، صانع اللعب البالغ من العمر 18 عامًا.

ويحترف عباس في نادي الشباب السعودي الذي تعاقد معه في الصيف لدعم الفئات السنية.