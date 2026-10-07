الهمّامي: شعور لا يوصف.. آسيا هدفنا المقبل

عجز همّام الهمّامي، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن وصف شعوره الشخصي بعد الفوز بلقب «خليجي 27» في جدة، الثلاثاء.

وقال في تصريحات إعلامية عقب النهائي الذي فاز فيه «الأخضر» بثنائية نظيفة أمام الإمارات: «الشعور لا يوصف، هذه أول بطولة أشارك فيها مع المنتخب، وحققناها. هذا الإنجاز جاء بتكاتف الجميع سواء اللاعبين أو الجهاز الإداري أو الفني».

وأضاف: «دخلنا البطولة ونحن عازمون على تحقيقها، والحمد لله نجحنا في التتويج. أمامنا الآن استحقاق أكبر وهو كأس آسيا، وبإذن الله يكون هذا الإنجاز دافعًا لنا لتقديم الأفضل وتحقيق ما يرضي الجماهير السعودية».

وعبّر الهمامي عن سعادته الغامرة بنيل جائزة أفضل لاعب في كأس الخليج وتحقيقه نبوءة النجم السعودي المعتزل سعيد العويران الذي رشّحه قبل انطلاقها بأن يكون مفاجأة البطولة.