زلاتكو: الجمهور السعودي هزمنا

اعترف الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، بتأثير ضغط الجمهور السعودي في لاعبيه خلال نهائي «خليجي 27»، الثلاثاء، مقرًا بأحقية «الأخضر» في الفوز بالبطولة.

وفي مؤتمر صحافي تلا النهائي الذي حسمه «الصقور» بثنائية نظيفة، قال المدرب: «واجهنا منتخبًا قويًا دخل المباراة بتركيز عالٍ، بينما ارتكبنا بعض الأخطاء، خاصةً في بداية اللقاء، وعلينا أن نتعلم منها ونعمل على تصحيحها وتطوير مستوانا في البطولات المقبلة».

وأضاف: «سعيد بما قدمه الفريق طوال البطولة، وأشكر الجماهير على حضورها ودعمها لنا. كانت بطولة مميزة بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وفخور بما حققناه خلالها».

وتابع: «واجهنا أيضًا ضغطًا جماهيريًا كبيرًا داخل الملعب، وكان الجمهور بمثابة لاعب إضافي للمنافس، لكن في النهاية المنتخب السعودي استحق الفوز بالبطولة، وأهنئه على هذا الإنجاز».