كين.. ليلة الأرقام القياسية

عادل هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الرقم القياسي لأكثر اللاعبين ظهورًا بقميص «الأسود الثلاثة»، بعد أن شارك في المباراة رقم 125 الثلاثاء ضد التشيك، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأولى بدوري الأمم الأوروبية على ملعب «ويمبلي» وفقًا لـ«أوبتا».

وكان حارس المرمى بيتر شيلتون يحمل الرقم القياسي والذي حققه في الفترة من 1970 و1990، لكن كين يتفوق عليه بعدد أقل من السنين، إذ حقق إنجازه خلال 11 عامًا، إذ كان الظهور الأول له مع المدرب روي هودجسون في 27 مارس 2015، أمام ليتوانيا، وسجل بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلًا.

وبات الطريق ممهدًا الآن أمام مهاجم بايرن ميونيخ الألماني للانفراد بالرقم عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي على ملعبه، 12 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة نفسها.

وكانت المباراة أيضًا فرصة لكين «33 عامًا» لتعزيز رقمه القياسي بوصفه أفضل هدافٍ للمنتخب بعد أن سجل هدفين في الفوز 3ـ0 على التشيك ليرفع رصيده إلى 91.

كما أصبح كين كذلك أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراتين متتاليتين مع المنتخب. وكذلك انضم لقائمة قصيرة للاعبين وقعوا على 12 هدفًا أو أكثر في موسم واحد بعد جورج هيلسدون 1908«12» وديكسي دين 1927«12»، إذ زار الشباك في 2019 «12» و2021 «16»، و2026 «12».