الأخضر يعود إلى منصات المجد

بعد سنوات طويلة من الانتظار، عاد المنتخب السعودي الأول إلى منصات التتويج، وكتب صفحة جديدة من الفرح في تاريخ الكرة السعودية، بعدما توّج بكأس الخليج عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل.



لم يكن هذا اللقب مجرد كأس جديدة تضاف إلى خزائن الأخضر، بل كان انتصارًا للثقة والروح والهوية. جماهير المنتخب السعودي انتظرت طويلًا هذه اللحظة، ولذلك كانت فرحتها مختلفة، فرحة جماهير لم تفقد إيمانها بمنتخبها، وكانت تبحث عن مناسبة تعيد إليها ذكريات البطولات والانتصارات.



واللافت في هذه البطولة أن الأخضر لم يصل إلى اللقب بالصدفة، وإنما قدم مستويات مميزة منذ البداية، وظهر بصورة متماسكة دفاعيًا وقوية هجوميًا. والأجمل أنه حافظ على شباكه نظيفة طوال مشواره في البطولة، وهو مؤشر يعكس الانضباط والقوة الدفاعية، في الوقت الذي كان فيه الهجوم حاضرًا بقوة، ليكون المنتخب من أفضل المنتخبات في البطولة بلغة الأرقام والأداء.



وهنا لا يمكن أن نغفل الدور الكبير للمدرب اليوناني دونيس، الذي نجح في صناعة منتخب يمتلك هوية واضحة وروحًا جماعية وشخصية داخل الملعب. فالمدرب لم يقدم فقط نتائج، بل نجح في بناء مجموعة تؤمن بقدرتها على المنافسة، وتعرف كيف تتعامل مع المباريات، وتحافظ على تركيزها حتى الوصول إلى منصة التتويج.



ومن وجهة نظري، فإن القيمة الحقيقية لهذا اللقب تتجاوز حدود البطولة الخليجية، فالأخضر يحتاج إلى هذه الثقة قبل الاستحقاقات القادمة، خصوصًا مع اقتراب كأس آسيا التي تستضيفها المملكة. الوصول إلى البطولة القارية بمعنويات بطل الخليج يمنح اللاعبين دفعة كبيرة، ويرفع سقف الطموح، ويجعل الجماهير أكثر تفاؤلًا بما يمكن أن يقدمه المنتخب على أرضه وبين جماهيره.



لا يبقى إلا أن أقول:

هذا الإنجاز يؤكد أن الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية لم يكن مجرد استثمار في المنشآت والمسابقات، بل هو مشروع متكامل لصناعة رياضة تنافسية قادرة على الوصول إلى أعلى المستويات.



وهنا نستحق أن نقول شكرًا للقيادة السعودية، ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما تحظى به الرياضة السعودية من اهتمام ودعم وتمكين. واليوم، نحن نقطف بعض ثمار هذا الدعم، ونرى أثره في رياضة سعودية أكثر طموحًا وثقة وحضورًا.



عاد الصقور الخضر إلى منصات التتويج، وعادت معها الفرحة إلى المدرجات والبيوت السعودية.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.