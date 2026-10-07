42 مباراة بلا خسارة.. إسبانيا تقلبها على كرواتيا

قلب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى فوز 2ـ1 على كرواتيا الثلاثاء، بفضل ثنائية ميكل ميرينو في الشوط الثاني، ليوسع سلسلة اللاخسارة إلى 42 مباراة تواليًا في ختام الجولة الحالية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تصدر أبطال العالم المجموعة الثالثة للمستوى الأولى بـ 12 نقطة، مقابل ثلاثة لكرواتيا، فيما حل المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بتسع نقاط، بعد أن فاز بثلاثية نظيفة على منافسه التشيكي متذيل جدول الترتيب برصيد صفري.

وبعد ثلاثة أيام من الهزيمة الثقيلة 0ـ7 أمام إنجلترا، هددت كرواتيا بإحداث مفاجأة كبيرة في سبليت عندما وضع إيفان بريشيتش ضربة رأس متقنة في الزاوية اليسرى السفلية للشباك الإسبانية في الدقيقة 17، وهي المرة الأولى التي يتأخر فيها بطل العالم في المباراة خلال الجولة الحالية من البطولة.

لكن ميرينو أدرك التعادل في الدقيقة 61 ليحافظ على سجل بلاده الخالي من الهزائم والممتد منذ مارس 2024، عندما وجد مساحة في منتصف منطقة الجزاء وسدد كرة بيسراه في الزاوية السفلية.

وأكملت كرواتيا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بريشيتش لحصوله على الإنذار الثاني «79».

وأتم ميرينو عودة «لاروخا» بعد 10 دقائق بتسديدة أخرى بالقدم اليسرى استقرت في الزاوية ذاتها.