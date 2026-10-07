إنجلترا تعمق جراح التشيك بثلاثية

قطع المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم شوطًا كبيرًا نحو ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، بفوزه على ضيفه التشيكي بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأولى.

وأنهى المنتخب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في المركز الثاني بتسعة نقاط خلف إسبانيا «12»، فيما حلت كرواتيا ثالثة «3»، والتشيك بلا رصيد.

افتتح «الأسود الثلاثة» التسجيل بهدف عكسي سجله فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه إثر عرضية من القائد هاري كين «27».

وعزز الإنجليز تقدمهم في الدقيقة 40 بهدفٍ ثانٍ من توقيع كين «33 عامًا» والذي احتفل بمعادلته الرقم القياسي في الظهور مع المنتخب بـ 125 مباراة والمسجل باسم حارس المرمى بيتر شيلتون «1970-1990».

وأكمل كين الثلاثية بزيارة الشباك مجددًا في الدقيقة 57 عندما ارتقى ليحول ركنية لويس هول بضربة رأس عند القائم البعيد ليعزز رقمه القياسي إلى 91 هدفًا مع إنجلترا.