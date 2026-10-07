دونيس: أطالب الإعلام بالصبر ودعم اللاعبين

أبرز اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أهمية الهدفين المبكرين في منح الأفضلية لـ «الأخضر» خلال نهائي «خليجي 27» الذي حسمه «الصقور» بثنائية نظيفة، الثلاثاء، أمام الإمارات، مطالبًا الإعلام بالصبر على اللاعبين ودعمهم قبل كأس آسيا 2027.

وفي مؤتمر صحافي تلا النهائي قال دونيس: «المباراة كانت صعبة، لكن تسجيلنا الأهداف في وقت مبكر كان أمرًا مهمًا جدًا. هذا النوع من المباريات تكون فيه الكثير من الصعوبات، لكننا نجحنا في التحكم في مجرياتها، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر».

وأضاف: «نتطور بشكل مستمر من مباراة إلى أخرى، وكنت أتحدث عن ذلك منذ بداية البطولة. كان هناك تركيز كبير من اللاعبين، وقدموا كل ما لديهم داخل الملعب، وهذا ما ساعدنا على تحقيق اللقب. هذا الإنجاز يمنحنا ثقة أكبر في البطولات المقبلة».

وتابع: «أشكر الجماهير السعودية على مساندتها ودعمها لنا، وأتوجه بالشكر أيضًا لجميع المسؤولين عن المنتخب على الدعم الكبير، وعلى منحي هذه الفرصة. وخاصة وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على ثقته بي لتدريب المنتخب. سعيد بتحقيق هذا الإنجاز، وأرغب في الاستمرار مع المنتخب لأعوام عدة، فأنا أحب هذا البلد وشعبه».

وأردف: «بعد النتائج التي تعرضنا لها في كأس العالم، تحدثنا مع المسؤولين من أجل إيجاد الحلول. كان يجب علينا أن نقدم شيئًا مميزًا وأن نظهر كرة قدم جميلة على أرضية الملعب. شاهدت الرغبة في أعين اللاعبين لتقديم شيء مختلف، وكان هناك ترابط كبير بينهم، وهذا أمر مميز. ورغم الصعوبات، تعلمنا من هذه التجربة، وحاولت أن أمنح اللاعبين النصائح التي تساعدهم على اللعب بروح قتالية. اللاعبون يستحقون هذه النتيجة، وما تحقق اليوم يعكس العمل الذي بذلناه».

وزاد: «هناك لاعبون خاضوا عددًا كبيرًا من الدقائق خلال أسبوعين، ومع ذلك قدمنا أداءً كبيرًا ونستحق هذا الإنجاز. الآن سنبدأ التركيز على كأس آسيا».

وواصل حديثه قائلًا: «من زاويتي، لا أفكر فقط في النتيجة. بالتأكيد النتيجة مهمة للمنتخبات، لكن من المهم أيضًا أن نتحكم في المباراة من خلال الضغط والسيطرة وكل التفاصيل داخل الملعب. يجب أن نركز على جميع الأمور ونواصل التطور. تعرضنا لعدة إصابات، لكننا نجحنا في تجاوز هذه الصعوبات، وعلينا أن نواصل العمل من أجل التطور بشكل أفضل».

واسترسل: «سنحاول تقديم المستوى نفسه في المستقبل، لكن لا يمكننا أن نضمن استمرار العناصر نفسها. تعرفت على اللاعبين خلال فترة قصيرة، ولم يكن لدينا الوقت الكافي لخوض مباريات تجريبية، لذا حاولت مع الجهاز الفني تحليل جميع الظروف والعمل على إيجاد أفضل الحلول».

وأشار إلى وجود لاعبين «لا يقدمون المستوى نفسه في بعض الأوقات»، ورغبته في «مساعدتهم على التطور» مشددًا: «هدفي هو تزويد اللاعبين بالمعلومات التي تساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب».

وأكد: «يجب أن تصبح هذه النتائج أمرًا طبيعيًا بالنسبة لنا في المستقبل، وعلينا أن نواصل مسيرة التطور، وأطلب من الإعلام التحلي بالصبر والاستمرار في دعمنا، فلدينا لاعبون شباب أمامهم مستقبل كبير، ودعم الإعلام لهم أمر مهم جدًا ويساعدهم على التطور».

وعمّا إذا ينوي دخول كأس آسيا 2027 بالعناصر ذاتها قال: «لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، ولا يمكننا الحديث عن تشكيلة المنتخب في المرحلة المقبلة الآن. في البداية كان لدينا 14 لاعبًا، ثم قدمت القائمة إلى 35 لاعبًا قبل أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبًا. علينا أن نركز على أفضل الحلول وأن نختار اللاعبين الجاهزين. سنحلل مبارياتنا في هذه البطولة، ثم نخوض مباريات تجريبية استعدادًا لكأس آسيا، وبعد ذلك سنختار اللاعبين في شهر ديسمبر».

وأثنى على دور الجماهير بالقول: «شاهدنا الرغبة الكبيرة من الجماهير، ولم أشعر بأنها شكلت ضغطًا علينا، بل كانت حافزًا ودعمًا كبيرًا لنا. كنت أشعر بالمسؤولية عندما أرى الجماهير في المدرجات، وكانوا يستحقون أن نقدم لهم هذه الفرحة بعد أعوام. هذا الدعم مهم جدًا للاعبين، لأنه يمنحهم الثقة ويساعدهم على اكتساب الخبرة، ونحن نريد أن نمثل البلد بأفضل طريقة ممكنة».