الحربي: كسبنا النهائي بلا صعوبة

كشف متعب الحربي، ظهير أيسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن عدم مواجهة لاعبي «الأخضر» أي صعوبة في نهائي «خليجي 27» أمام الإمارات، الثلاثاء، مؤكدًا أحقيتهم في الفوز باللقب.

وفي تصريحات لـ «الرياضية» بعد التتويج قال: «بطولة مستحقة. قدمنا مستوى مميزًا فيها من أول مباراة إلى آخر مباراة، واليوم تكللت جهودنا بتحقيق الكأس، والحمد لله على هذا الإنجاز».

وعن أصعب لحظات المباراة أوضح: «لم تكن هناك لحظة صعبة بالنسبة لنا. نفذنا تعليمات المدرب، والمباراة سارت معنا بصورة جيدة».

وسجّل المنتخب السعودي هدفين في أول ربع ساعة وحافظ عليهما حتى نهاية المباراة.