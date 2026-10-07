كادش يتصدر تقييمات الأبطال

تصدَّر حسن كادش، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة لاعبي الأخضر الأعلى تقييمًا في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، وفقًا لمتوسط تقييمات موقع «Sofascore».

وحصل كادش على متوسط تقييم بلغ 8.00 درجات، متفوقًا على ناصر الدوسري، لاعب الوسط، الذي حل ثانيًا بـ 7.50، فيما جاء حسان تمبكتي، المدافع، ثالثًا بـ 7.47.

واحتل فراس البريكان، مهاجم الأخضر وهداف البطولة، المركز الرابع بمتوسط 7.36، يليه زكريا هوساوي بـ 7.35، ثم نواف بوشل بـ 7.23، ومتعب الحربي بـ 7.08، ومحمد العويس بـ 7.00.

وجاء صالح أبو الشامات تاسعًا بـ 6.98، ثم محمد أبو الشامات بـ 6.92، وعبد الإله العمري بـ 6.88، وجهاد ذكري بـ 6.87، وهمام الهمامي بـ 6.85، فيما حصل سلطان مندش ومحمد القحطاني على 6.83 لكل منهما.

وكان المنتخب السعودي توج بلقب كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه، عقب انتصاره على الإمارات 2ـ0، الثلاثاء، في المباراة النهائية على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.