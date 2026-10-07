دورة بكين.. إيجا تعادل سيرينا في طريقها إلى ربع النهائي

عادلت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة أولى سابقًا وتاسعة حاليًا، رقم الأسطورة الأمريكية سيرينا وليامز من حيث عدد الانتصارات في دورات الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزها الأربعاء في ثمن نهائي دورة بكين على الأمريكية إيفا يوفيتش 6ـ1 و6ـ3، فيما انتهى مشوار الأمريكية كوكو جوف المصنفة ثالثة.

ورفعت الفائزة بستة ألقاب في البطولات الكبرى وبدورة بكين 2023، رصيدها في دورات الألف نقطة إلى 148 فوزًا، في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبات تحقيقًا للانتصارات مشاركة مع سيرينا وليامز، فيما تتصدر البيلاروسية أرينا سابالينكا بـ156 فوزًا.

وفي أول مواجهة مع الأمريكية البالغة 18 عامًا ومصنفة 10 في الدورة و13 عالميًا، فرضت شفيونتيك سيطرتها على المجموعة الأولى وفازت بالأشواط الخمسة الأولى، ثم حصلت على فرصتين لحسم المجموعة في الشوط السادس قبل أن تنجح يوفيتش في الحفاظ على إرسالها والفوز بأول شوط لها في المباراة.

وتلتقي شفيونتيك، الباحثة عن تتويجها الثاني للموسم في ربع النهائي البلجيكية إيليز ميرتنز الثامنة عالميًا والتي أقصت بدورها جوف الثالثة وبطلة بكين 2024 بالفوز عليها 6ـ3 و6ـ3، محققة فوزها الأول على منافستها من أصل ست مواجهات بينهما.

وستخوض ميرتنز ربع النهائي للمرة الأولى في العاصمة الصينية في سبع مشاركات بعدما فازت بعشر من آخر 11 نقطة على إرسالها أمام جوف الأربعاء، حاسمة الانتصار بإرسال ساحق ثان لها في المباراة.