أبطال الخليج.. كنو يتصدر بـ83 مباراة

يتصدر محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة لاعبي الأخضر الأكثر خوضًا للمباريات الدولية في القائمة الحالية، برصيد 83 مباراة، متقدمًا على فراس البريكان الذي شارك في 79 مواجهة، ومحمد العويس، قائد المنتخب، بـ69 مباراة.

ويأتي عبد الله الحمدان رابعًا بـ58 مباراة، يليه حسان تمبكتي بـ55، وناصر الدوسري بـ52، وعبد الإله العمري بـ49، وعبد الله الخيبري بـ45، فيما خاض نواف بوشل 31 مباراة دولية.

وفي المقابل، ينتظر حامد الشنقيطي تسجيل ظهوره الدولي الأول بقميص الأخضر، بينما يعد عبد القدوس عطية الأقل مشاركة بين اللاعبين الذين سبق لهم الظهور دوليًا بمباراتين، فيما خاض كل من عبد الله آل سالم، ومحمد محزري، وهمام الهمامي، وريان حامد خمس مباريات.