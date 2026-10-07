أبطال «خليجي 27».. العويس الأكبر والشنقيطي الأصغر

يتصدر محمد العويس، حارس مرمى وقائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة أكبر لاعبي الأخضر المتوجين بلقب كأس الخليج العربي الـ 27، بعمر 34 عامًا، يليه عبد الله آل سالم بـ33 عامًا، ثم محمد كنو بـ32، وسلطان مندش بـ31، وعبد الله الخيبري بـ30 عامًا.

ويبلغ عبد الإله العمري وعبد القدوس عطية 29 عامًا، ومختار علي 28، فيما تضم فئة الـ27 عامًا ناصر الدوسري، وحسان تمبكتي، وعبد الله الحمدان، ونواف بوشل، ويأتي فراس البريكان بعمر 26، ومتعب الحربي وجهاد ذكري بـ25 عامًا.

وتضم قائمة أصحاب الـ24 عامًا ستة لاعبين، هم صالح أبو الشامات، ومحمد أبو الشامات، ومحمد محزري، ومحمد القحطاني، وريان حامد، وزياد الجهني، فيما يبلغ همام الهمامي 22 عامًا، ويعد حامد الشنقيطي أصغر لاعبي الأخضر بعمر 21 عامًا.

يذكر أن المنتخب السعودي توج باللقب أمام نظيره الإماراتي 2ـ0 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، والفوز على المنتخب القطري بركلات الترجيح في نصف النهائي.