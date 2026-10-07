بعد التتويج.. «فيفا» يقدم الأخضر 3 مراكز

أسهم تتويج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ببطولة «خليجي27» بعد تغلبه على نظيره الإماراتي 2ـ0 على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مساء الثلاثاء، في تقدمه 3 مراكز، في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا»، من المركز 58، إلى 55.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» احتساب نتائج بطولة كأس الخليج ضمن التصنيف الدولي للمرة الأولى في التاريخ في النسخة الحالية التي توج بها الأخضر على حساب شقيقه الإماراتي.

وكان تصنيف المنتخب السعودي في المركز الـ58 عقب نهاية مونديال 2026 وعقب التتويج بالبطولة الخليجية، قفز الأخضر إلى المركز 55 وارتفعت نقاطه من 1425.52، إلى 1443.17 أي نجح في حصد أكثر من 18 نقطة، جانيًا، ثمار عدم الفوز عليه في المباريات الخمس في البطولة.

ومنح «فيفا» فوز الأخضر على المنتخب الكويتي 2,27 نقطة، وأضاف 3,87 نقطة بعد انتصاره على عُمان، فيما حصل على عدد نقاط أكبر عقب الفوز على العراق بـ4,75، ونال بعد الفوز على قطر 2,31، وكسب 4.45 نقطة بعد انتصاره على الإمارات في النهائي.