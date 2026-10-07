الدوسري.. الأكثر ظهورا بين المتوجين

تصدر ناصر الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قائمة الأكثر مشاركة بالدقائق خلال مشوار الأخضر نحو التتويج بلقب كأس الخليج الـ 27، بعدما خاض 418 دقيقة خلال خمس مباريات.

وجاء محمد العويس، حارس المرمى، ثانيًا بـ398 دقيقة في خمس مباريات، فيما حل عبد الإله العمري ثالثًا بـ390 دقيقة خلال أربع مواجهات، ثم متعب الحربي بـ361 دقيقة في خمس مباريات، ومحمد كنو بـ359 دقيقة خلال أربع مواجهات.

وشارك 23 لاعبًا مع الأخضر خلال البطولة، فيما سجل مختار علي أقل عدد من دقائق المشاركة بواقع 30 دقيقة في مباراة واحدة.