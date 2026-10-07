أرسنال يبقي أرتيتا حتى 2030

جدد الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عقده مع النادي اللندني حتى 2030 ليستمر في صفوف «المدفعجية» بعدما قادهم الموسم الماضي إلى اللقب الأول في الدوري منذ 2004، وفق ما أعلن النادي، الأربعاء.

وكان العقد الحالي للمدرب الإسباني مع الفريق الإنجليزي ينتهي في ختام الموسم الجاري.

وقال ابن الـ44 عامًا: «شرف لي أن ألتزم بمستقبلي مع النادي وأن أواصل العمل مع أشخاص استثنائيين يريدون الأفضل لأرسنال، هذا النادي فريد من نوعه، بطابعه الخاص وبالشعور الذي يمنحك إياه، وأشعر باعتزاز كبير لأن رحلتنا معًا ستستمر».

وتابع: «لقد بنينا بالفعل رابطًا خاصًا وصنعنا ذكريات ستدوم مدى الحياة، والأمر المثير حقًا أنها مجرد بداية لما يمكننا تحقيقه معًا».

وتولى أرتيتا تدريب نادي شمال لندن في مطلع ديسمبر 2019 بعدما دافع عن ألوانه لاعبًا بين 2011 و2016، وقاد عودة الفريق إلى قمة كرة القدم الإنجليزية، مانحًا إياه أول لقب له في «البريميرليج» منذ 2004 وأيام الحقبة الذهبية مع المدرب الفرنسي أرسين فينجر.

كما قاد «المدفعجية» الموسم الماضي إلى أول نهائي لهم في دوري أبطال أوروبا منذ 2006، لكنهم خسروا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح.

ويحتل أرسنال حاليًا المركز الثاني في الدوري، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بعد خسارة مفاجئة أمام برايتون 0ـ3 قبل فترة التوقف الدولية.

وقال رئيسا النادي ستان وجوش كرونكي: «كانت رحلة مذهلة حتى الآن ونحن متحمسون لما ينتظرنا في هذه العلاقة الخاصة، كان الموسم الماضي لحظة استثنائية في تاريخ أرسنال، لحظة صنعنا خلالها ذكريات ستبقى مدى الحياة. نحن مصممون على صناعة المزيد منها في الأعوام المقبلة».

وأضاف:« نحن نتشارك علاقة خاصة مع ميكل. نشعر بفخر كبير بكل ما حققناه منذ عودته إلى النادي 2019».

ويعود أرسنال إلى منافسات الدوري الممتاز السبت بمواجهة على أرضه أمام ليدز يونايتد.