أفضل خليجي واعد.. اليمني عباس: انتظروني في «روشن»

يملك شغفًا وحبًا لكرة القدم، لا يوجد له مثيل، على الرغم من الظروف القاسية التي تعاني منها بلاده، إلا أن الإصرار على وضع بصمة جعل من النجم الشاب المولود في مدينة عدن في الجمهورية اليمنية في 2008 يتخطى كل الصعاب.

لعب لفريق التلال اليمني، وأبرم أول عقد احترافي مع نادي الشباب الصيف الماضي، ليشارك مع الفئات السنية بالنادي السعودي.

ظهر ابن الـ18 عامًا مع منتخب بلاده في بطولة «خليجي27»، وخطف جائزة أفضل لاعب واعد، وهو الذي سبق أن أسهم مع منتخب الناشئين في تحقيق لقب بطولة غرب آسيا، وأسهم في خطف البطاقة الأخيرة لمنتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا التي ستنظم في السعودية يناير المقبل، حينما صنع هدف التقدم في المباراة الحاسمة أمام لبنان في «الملحق»، وسجل هدفًا في الفوز التاريخي لليمن على البحرين في البطولة الخليجية.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار عادل عباس، نجم المنتخب اليمني والمتوج بلقب جائزة أفضل لاعب واعد في «خليجي27» يتحدث عن البطولة وقصة احترافه في نادي الشباب.

01

نبارك لك اختيارك أفضل لاعب واعد في بطولة «خليجي27».. ماذا يعني لك هذا التتويج؟

فخور جدًا، باختياري أفضل لاعب واعد في «خليجي27» كأول لاعب يمني يفوز بهذه الجائزة، بعد استحداثها في هذه النسخة، وهذا الإنجاز للوطن، قبل أن يكون إنجازًا شخصيًا، أشكر زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وللجمهور اليمني السند الحقيقي والداعم الأول.

02

كيف تصف شعورك وأنت تجني أولى خطواتك الاحترافية بعد انتقالك إلى نادي الشباب السعودي؟

بصراحة شعور لا يوصف، كنت أحلم بهذه الخطوة منذ الصغر، وانتقالي من التلال اليمني إلى الشباب السعودي، مسؤولية كبيرة قبل أن تكون مجرد فرحة، أشعر بالفخر لأنني أمثل نفسي ونادي التلال والكرة اليمنية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.

03

هل تعتقد أن ظهورك المميز في «خليجي27» ساعد في تقديمك بشكل أكبر للجماهير؟

بالتأكيد، «خليجي27» تعتبر محطة مهمة بالنسبة لي، والظهور مع المنتخب اليمني أمام منتخبات قوية منحني ثقة وخبرة كبيرة، وكانت أجمل لحظاتي حينما سجلت هدفًا أمام البحرين، كانت لحظة جميلة سأظل أتذكرها، أعتقد أن مثل هذه المشاركات تساعد اللاعب على لفت الانتباه، لكن الأهم بالنسبة لي هو أن أواصل العمل وأثبت نفسي باستمرار.

04

بعد تجربة المشاركة في «خليجي27».. هل تغير سقف طموحاتك مع المنتخب اليمني؟

طموحي مع المنتخب اليمني أصبح أكبر، لأنني رأيت بنفسي أن اللاعب اليمني قادر على المنافسة عندما يحصل على الإعداد والفرصة المناسبة، أعتقد أن هذا الجيل يمتلك مواهب جيدة، وإذا استمر العمل والتطوير والدعم، يمكننا أن نحقق نتائج تفرح الجماهير اليمنية ونصنع مستقبلًا أفضل للكرة اليمنية.

05

رسالة توجهها للاعب اليمني الشاب، خاصة بعد تتويجك بجائزة أفضل لاعب واعد في البطولة الخليجية؟

أقول لهم لا تستعجلوا الوصول، ابدؤوا من تطوير أنفسكم داخل الملعب وخارجه، العمل والانضباط والصبر أهم من أي شيء، ولا تجعلوا الظروف عائقًا أمام أحلامكم، أنا واحد منكم، وما زلت في بداية الطريق، وأتمنى أن أرى لاعبين يمنيين كثيرين يحترفون خارج اليمن.

06

الجماهير اليمنية تنتظر ظهور جيل يخدم منتخب بلادك.. كيف ترى نفسك مع الجيل المقبل؟

أشعر بمسؤولية كبيرة، أتمنى أن أكون جزءًا من الجيل الذي يقدم شيئًا مختلفًا للكرة اليمنية، لكن لا يمكن للاعب واحد أن يصنع التغيير، نحن بحاجة إلى مجموعة متكاملة تعمل من أجل هدف واحد، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير وأن أسهم مع زملائي في إسعادهم.

07

لماذا اخترت الشباب تحديدًا؟

الشباب نادٍ كبير وله تاريخ ومكانة في الكرة السعودية، والأهم بالنسبة لي البيئة التي تساعد اللاعب الشاب على التطور، شعرت أن هذه الخطوة مناسبة لعمري وطموحي، وأعتقد أنها ستمنحني فرصة للتعلم والتطور والوصول إلى مستويات أعلى إن شاء الله.

08

بعد وصولك للشباب..ما أول شيء لفت انتباهك؟

أكثر شيء لفت انتباهي، التنظيم والاحترافية في كل التفاصيل، من التدريبات إلى التعامل مع اللاعبين حتى الاهتمام بأدق الأمور التي تساعد اللاعب على التطور، واضح أن كرة القدم هنا ليست مجرد تدريب ومباراة، إنما منظومة متكاملة.

09

كيف تصف الفارق بين الكرة اليمنية السعودية من حيث الاحتراف والانضباط؟

هناك فرق واضح في الإمكانات وسرعة العمل والاحترافية، لكن في اليمن توجد مواهب كثيرة وشغف كبير بكرة القدم، بالنسبة لي لا أنظر للفارق كشيء محبط، بل فرصة لأتعلم وأطور نفسي وأستفيد من البيئة الجديدة.

10

وانت في عمر الـ18 عامًا.. ماذا تتوقع أن تضيفه لك تجربة الشباب الاحترافية؟

أتوقع أن تضيف لي الكثير، ليس فقط من الناحية الفنية، إنما أيضًا على مستوى الشخصية والانضباط وتحمل المسؤولية، ما زلت في بداية الطريق، وأعرف أن أمامي الكثير لأتعلمه، ولذلك أحاول الاستفادة من كل يوم أقضيه هنا.

11

هل تشعر أن احترافك في الدوري السعودي يمكن أن يسرّع تطورك؟

بالتأكيد، اللعب والتدرب في بيئة تضم لاعبين كبار ومدربين على مستوى عالٍ يمنحك خبرة كبيرة، مجرد الاحتكاك بهذه الأسماء يجعلك تتعلم أشياء كثيرة، وأنا حريص على الاستفادة من كل تجربة أمر بها.

12

هل تطمح الوصول للفريق الأول في الشباب أم تفضل التركيز على إثبات نفسك مع الفئات السنية؟

طموحي بالتأكيد أن أصل إلى الفريق الأول، لكنني لا أريد أن أستعجل الأمور، أركز أولًا على إثبات نفسي وتطوير مستواي، وأؤمن أن العمل والصبر هما الطريق للوصول إلى الفريق الأول وتحقيق ما أطمح إليه.

13

ما المركز الذي تجيد اللعب فيه، وهل هناك لاعب سعودي أو عالمي تتمنى الاستفادة من تجربته؟

أستطيع اللعب في المركز الذي يطلبه مني المدرب، صانع لعب أو جناح، لكنني أيضًا أحب أن أكون لاعبًا قادرًا على خدمة الفريق في أكثر من مركز حسب حاجة المدرب، أحاول دائمًا متابعة اللاعبين المميزين في مركزي والاستفادة من تحركاتهم وقراراتهم داخل الملعب.

14

من تتمنى مواجهته من نجوم دوري روشن السعودي مستقبلًا؟

هناك الكثير من النجوم الذين أتمنى مواجهتهم، لأن اللعب أمام لاعب كبير يمنحك تحديًا وتجربة مختلفة، لا أريد تحديد اسم واحد، فأنا أتطلع لمواجهة الجميع والاستفادة من هذه التجارب، وفي النهاية اللاعب الكبير يجعلك تقدم أفضل ما لديك وتتحسن.

15

أخيرًا كيف تصف موقف الطفلة اليمنية التي أبكت الجماهير؟

كان موقفًا مؤثرًا جدًا بالنسبة لي، وصدقًا لا أستطيع وصف شعوري في تلك اللحظة، عندما ترى طفلًا أو طفلة يمنية بهذا الحب لكرة القدم وبالمنتخب، تشعر أن ما نفعله داخل الملعب له معنى أكبر من مجرد مباراة، طلبها وقفتها معي ستبقى ذكرى جميلة جدًا في مسيرتي، وأتمنى أن أكون دائمًا سببًا في فرحة الأطفال والجماهير اليمنية.