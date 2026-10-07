توخيل: تجاوزنا خيبة المونديال ونسير في الاتجاه الصحيح

ذكر الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنهم نجحوا في تجاوز خيبة الخروج من الدور ​قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2026، وبدأ يجني ثمار ذلك من خلال العروض المقنعة التي قدَّمها في دوري الأمم الأوروبية.

ويرى توخيل، الذي لا يزال يتلقى أسئلة بشأن الهزيمة 1ـ2 أمام الأرجنتين في قبل نهائي كأس العالم، أنَّ الفريق استفاد من الدروس والمكاسب التي خرج بها من البطولة التي جرت ⁠في أمريكا الشمالية، بدلًا من البدء ‌من جديد، وهو ‌ما يمنحه قاعدة صلبة للبناء ​نحو بطولة أوروبا 2028 ‌التي تستضيفها إنجلترا.

وقال المدرب، البالغ من ‌العمر 53 عامًا لوسائل الإعلام بعد الفوز 3ـ0 على التشيك في ويمبلي، الثلاثاء «أعتقد أنَّ الأهم هو الاستمرار في التقدم».

وأضاف «لا يسعني سوى التذكير بأننا ‌لم نخرج من دور المجموعات، على الرغم من أنَّ بعض الانتقادات كانت توحي ⁠بذلك ⁠أحيانًا. كانت هناك شكوك وانتقادات، لكنني قلت منذ البداية إننا لسنا بحاجة إلى البدء من الصفر، لأنَّ لدينا أساسًا يمكن البناء عليه. لقد قدَّمنا مستوى تنافسيًّا عاليًا في كأس العالم.. نحن الآن نخطو الخطوة التالية، وهذا هو الأهم دائمًا. منذ اليوم الأول للمعسكر أظهر اللاعبون التزامًا وعقلية رائعة، ويسعدني أننا نجحنا في تجسيد ذلك على أرض ​الملعب خلال المباريات الأربع».

وبعد الخسارة المثيرة 3ـ2 أمام إسبانيا، بطلة العالم، في مستهل مشواره بالبطولة، استعاد المنتخب الإنجليزي توازنه سريعًا بفوزين على جمهورية ‌التشيك ذهابًا وإيابًا، ‌إضافة إلى اكتساح ​كرواتيا بسباعية، ‌ليرفع ⁠رصيده إلى ​14 ⁠هدفًا في أول أربع مباريات.

وتستأنف ​إنجلترا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة كرواتيا 12 نوفمبر المقبل.