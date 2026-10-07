بوتاس ينتقل من ماليزيا إلى سنغافورة على دراجة هوائية

قرر الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق فريق كاديلاك، قطع مسافة 350 كيلومترًا للانتقال من حلبة سيبانج الماليزية التي استضافت الأحد الماضي الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للسيارات «فورمولا1»، إلى حلبة مارينا باي في سنغافورة على دراجة هوائية، عوضًا عن السفر جوًا بين السباقين.

وبدأ السائق الفنلندي رحلة التحمل التي تستغرق عدة أيام، عقب انسحابه المبكر الأحد من سباق ماليزيا الذي جرى تحت اسم جائزة البحرين الكبرى نتيجة إلغاء السباق في الصخير بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

ولم يدم سباق بوتاس طويلًا في سيبانج، إذ فقد السيطرة على سيارته بسبب خطأ في تقدير نوعية الإطارات على حلبة مبتلة، وانزلق إلى المنطقة الحصوية، لينسحب بعد تسع لفات فقط، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان.

وأوضح بوتاس خلال مراجعة الفريق عقب السباق «كان الانطلاق بالإطارات الملساء، مع التركيبة اللينة، ينطوي دائمًا على مخاطرة، واليوم لم تؤتِ هذه المجازفة ثمارها».

وعوضًا عن التوجه مباشرة إلى سنغافورة برفقة بقية أفراد الفريق، بدأ بوتاس المرحلة الأولى من مغامرته جنوبًا باتجاه حلبة مارينا باي مساء الأحد.

وكتب الفنلندي على منصتي «إكس وإنستجرام» «نعم، سأقود دراجتي حتى سنغافورة عبر الطرق الترابية الأقل ازدحامًا. نلتقي هناك!»، مرفقًا منشوره بمقاطع فيديو وصور له على دراجته المخصصة للطرقات الحصوية وهو يسلك مسارات وطرقًا وعرة ومعبدة بين سيبانج «على بعد 60 كيلومترًا جنوب كوالالمبور» والحدود مع سنغافورة التي تبعد 350 كيلومترًا، في أقصى جنوب ماليزيا، وسط مناظر طبيعية خلابة في جنوب شرق آسيا الاستوائية.

وبحسب تطبيق «سترافا» المخصص لتتبع الأنشطة الرياضية، قطع بوتاس، الرياضي البالغ 37 عامًا وراكب الدراجات المتمرس، مساء الأحد الماضي المرحلة الأولى من سيبانج إلى بورت ديكسون لمسافة 56 كيلومترًا في أكثر بقليل من ساعتين.

وفي اليوم الثاني، قطع نحو 162 كيلومترًا خلال 5 ساعات و45 دقيقة، بمعدل سرعة بلغ 28 كيلومترًا في الساعة.

ومن المفترض أن تستغرق الرحلة ثلاثة أيام حتى مساء الأربعاء أو صباح الخميس، لأن بوتاس، شأنه شأن جميع السائقين الآخرين، ملزم بالمشاركة في اليوم الإعلامي الذي يتضمن مقابلات صحافية ومؤتمرًا صحافيًا بعد ظهر الخميس.

ويشارك بوتاس في بطولة العالم منذ 2013، وحقق 10 انتصارات و67 منصة تتويج، كما حل وصيفًا لبطل العالم مرتين 2019 و2020 مع مرسيدس إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون.