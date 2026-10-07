قبل الدرعية.. النصر يستعيد رونالدو وفيليش

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، جاهزيته للمشاركة أمام الدرعية، في المواجهة التي تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخلال فترة التوقف، لعِب رونالدو، النجم التاريخي لمنتخب بلاده، مباراة ويلز ضمن أولى جولات دوري الأمم الأوروبية، وبقِي احتياطيًّا أمام النرويج في الثانية، وبعدها غادر معسكر «برازيل أوروبا»، بسبب تصريحاتٍ صحافيةٍ تناولت دورَه أدلى بها البرتغالي جيسوس، مدرب المنتخب حاليًّا والنصر سابقًا.

وأوضح المصدر ذاته أنَّ البرتغالي جواو فيليش، لاعب وسط الفريق، سينضم الأربعاء، على أن يشارك في جزء من التدريبات بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأوروبية، في حين منح الجهاز الإداري في الأصفر العاصمي دوليي المنتخب السعودي والمتوَّجين مع الأخضر بلقب «خليجي 27»، الثلاثاء، حرية الانتظام اليوم أو أخذ قسط من الراحة، على أن يكون الجميع حاضرًا في تدريبات الخميس.

وتُوِّج الدوليون الخمسة نواف العقيدي، عبد الإله العمري، نواف بوشل، عبد الله الخيبري، وعبد الله الحمدان مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب بطولة «خليجي 27» عقب فوزهم في المباراة النهائية على الإمارات 2ـ0.

ويحتل النصر المرتبة الثالثة في دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق نقطتين.