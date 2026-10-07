المفرج.. 15 عاما في الإدارة والبداية بالأولمبي

حقق فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أول ألقابه مع الأخضر، بعد تتويج الأخضر بكأس الخليج العربي الـ27، الثلاثاء، إثر فوزه على الإمارات 2ـ0 في المباراة النهائية على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتولى المفرج منصبه مع المنتخب السعودي في 22 مايو الماضي، بعد مسيرة إدارية تتجاوز 15 عامًا، تدرج خلالها في عدد من المناصب داخل نادي الهلال، وصولًا إلى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم.

وبدأ المفرج تجربته الإدارية مع الفريق الأولمبي في الهلال مديرًا للفريق، بالتزامن مع تولي الكرواتي زلاتكو داليتش المهمة الفنية، وحقق معه لقب الدوري الأولمبي، قبل انتقاله للعمل إداريًا مع الفريق الأول، واستمر في مناصب مختلفة بالتزامن مع تعاقب خمس إدارات على رئاسة النادي.

وحصد المفرج خلال مسيرته الإدارية مع الهلال 22 بطولة، بواقع ستة ألقاب للدوري السعودي، ومثلها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وخمسة ألقاب لكأس السوبر السعودي، ولقبين في دوري أبطال آسيا، ومثلهما في كأس ولي العهد.

كما شارك المفرج ضمن الجهاز الإداري للهلال في أربع نسخ من كأس العالم للأندية، وعدد من نسخ دوري أبطال آسيا، مكتسبًا خبرات في إدارة العمل الإداري والتشغيلي، قبل انتقاله للعمل مع المنتخب السعودي.

ويحمل المفرج درجة الماجستير في إدارة أعمال كرة القدم، ليبدأ تجربته مع الأخضر في مايو الماضي، قبل أن يسجل كأس الخليج الـ27 أول ألقابه مع المنتخب.