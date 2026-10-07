بين اللقبين.. الأبطال شاهدوه أطفالا واثنان لم يولدا

انتظر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 23 عامًا، ليعود إلى منصة التتويج بكأس الخليج، منذ لقبه في 2003، بجيل عاش لاعبوه التتويج السابق في مراحل عمرية مختلفة، فيما لم يكن اثنان منهم قد ولدا بعد.

وبلغ محمد العويس، قائد الأخضر وأكبر عناصر القائمة الحالية، نحو 11 عامًا عند تحقيق لقب 2003، فيما كان عبد الله آل سالم في العاشرة، ومحمد كنو في التاسعة، وسلطان مندش في الثامنة، وعبد الله الخيبري في السابعة.

وبلغ عبد الإله العمري وعبد القدوس عطية السادسة، ومختار علي الخامسة، بينما كان ناصر الدوسري وحسان تمبكتي وعبد الله الحمدان ونواف بوشل في الرابعة، وفراس البريكان في الثالثة، ومتعب الحربي وجهاد ذكري في الثانية.

أما صالح أبو الشامات، ومحمد أبو الشامات، ومحمد محزري، ومحمد القحطاني، وريان حامد، وزياد الجهني فكانوا في عامهم الأول تقريبًا، بينما لم يكن همام الهمامي وحامد الشنقيطي قد ولدا بعد.